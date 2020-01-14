Грязовчанин получил 1,5 года условно за экстремистский коммент в сети

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:37:18+03:00

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За экстремистские призывы в соцсети осудили 27-летнего жителя Грязовецкого района. Молодой человек оставил комментраий под видео в одной из групп, насчитывающей 11 миллионов подписчиков. Преступление он совершил 15 июня 2019 года в 13:16 с помощью мобильного телефона. Текстовый комментарий содержал призыв неопределенно широкого круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности. Объединенная пресс-служба судов Вологодской области сообщила, что была проведена лингвистическая экспертиза, которая обнаружила в тексте «признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделяемой по национальному (этническому) признаку».

Грязовчанин признал свою вину в преступлении "Публичные призывы к экстремизму". В суде мужчина сказал, что не подумал, когда писал, обидеть никого не хотел и раскаивается. Суд учел явку с повинной, раскаяние и содействие следствию - мужчине назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор еще может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU