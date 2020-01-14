2020-01-14T14:32:38+03:00
Экономика

Аэропорт Череповца укрупнят за 160 миллионов рублей

В нем появится новый терминал
Иван Чухнин
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Фото: сайт авиапредприятия.Фото: сайт авиапредприятия.
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В череповецком аэропорту появится еще один терминал. Об этом сообщает ПАО "Северсталь". Терминала внутренних воздушных линий в аэровокзальном комплексе череповецкого аэропорта будет одноэтажным, его площадь составит около тысячи квадратных метров. Стоимость проекта - более 160 миллионов рублей.

Его оснастят ленточными конвейерами, стойками регистрации пассажиров, системами визуальной информации и оповещения, а также современным досмотровым оборудованием,

Уже выполнены изыскательные проектные работы и проведена государственная экспертиза проекта. В ближайшее время планируется провести тендер по выбору генерального подрядчика.

По мнению руководства, возможности действующего здания аэровокзала уже исчерпаны. Напомним, авиапредприятие "Северсталь" активно ведет замену авиапарка на стоместные самолеты "Сухой Суперджет 100" общей стоимостью 12,6 миллиарда рублей.

В минувшем году услугами авиапредприятия "Северсталь" воспользовались более 300 тысяч пассажиров, что вполне сопоставимо с населением областного центра или Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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