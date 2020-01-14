Аэропорт Череповца укрупнят за 160 миллионов рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:32:38+03:00

В нем появится новый терминал

Изменить размер текста: A A

В череповецком аэропорту появится еще один терминал. Об этом сообщает ПАО "Северсталь". Терминала внутренних воздушных линий в аэровокзальном комплексе череповецкого аэропорта будет одноэтажным, его площадь составит около тысячи квадратных метров. Стоимость проекта - более 160 миллионов рублей.

Его оснастят ленточными конвейерами, стойками регистрации пассажиров, системами визуальной информации и оповещения, а также современным досмотровым оборудованием,

Уже выполнены изыскательные проектные работы и проведена государственная экспертиза проекта. В ближайшее время планируется провести тендер по выбору генерального подрядчика.

По мнению руководства, возможности действующего здания аэровокзала уже исчерпаны. Напомним, авиапредприятие "Северсталь" активно ведет замену авиапарка на стоместные самолеты "Сухой Суперджет 100" общей стоимостью 12,6 миллиарда рублей.

В минувшем году услугами авиапредприятия "Северсталь" воспользовались более 300 тысяч пассажиров, что вполне сопоставимо с населением областного центра или Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU