Банда череповчан украла с предприятия подшипники на 3 миллиона рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:06:25+03:00

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В Череповце под суд пойдут четверо местных жителей - они украли с предприятия подшипники на сумму 3 миллиона рублей.

Кража произошла на одном из промышленных предприятий летом 2019 года. На место вызвали полицию. Оказалось, что замок на воротах склада цел, нет следов взлома.

Картину восстановили благодаря камерам видеонаблюдения: имущество было вывезено на автомашине марки "Газель". Главной версией стало то, что хищение мог кто-то из работников организации.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу, в краже запоозрены четверо череповчан в возрасте от 21 до 31 года. Двое из них работали на предприятии.

По версии следствия, один из них договорился с охранником, чтобы тот пропустил на территорию предприятия «Газель». Двое других заранее похитили номера с другой машины и поставили их на арендованный автомобиль.

Летним днем приятели проникли на территорию организации через забор, выбрав безлюдное место, не просматриваемое камерами наблюдения.

Один из злоумышленников, наиболее хрупкий, сумел пролезти по вентиляционной шахте внутрь склада и открыл ворота. Затем мужчины загрузили коробки с подшипниками в грузовичок...

Как сообщает пресс-служба УМВД Череповца, один из воров закрыл склад изнутри и покинул его через вентиляцию.

Похищенные подшипники злоумышленники хранили на складе на окраине города, откуда их позднее изъяла полиция. Имущество возвращено законному владельцу.

Банду воров будут судить по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная организованной группой).

Кроме того, возбуждено уголовное дело по довольно редкой статье - ч. 1 ст. 325.1 УК РФ (Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенное из корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления).

Похитителям подшипников грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с выплатой штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU