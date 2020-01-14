Стало известно, где будут организованы места для Крещенских купаний в Вологодском районе

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:23:50+03:00

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Определены места проведения Крещенских купаний в Вологодском районе. Как сообщает администрация Вологодского района, в ночь с 18 на 19 января в Новленском, Старосельском и Спасском сельских поселениях будут организованы места проведения Крещенских купаний.

Для жителей и гостей Вологодского района водосвятные молебны пройдут на трех источниках:

- Святой источник в деревне Лягалово Старосельского поселения (проезд за

деревню Стризнево);

- Чудотворный источник у деревни Владычнево под Новленским (73-й

километр трассы Вологда-Медвежьегорск. Указатель «Чудотворный

источник» расположен примерно через 11 километров после села

Новленское);

- Святой источник у деревни Голубково Спасского поселения (проезд по

Пошехонскому шоссе за деревню Спасское).

Эти места будут освещены, там установят палатки для переодевания, будет расчищен подъезд, обозначены стоянки. Также на местах будет организовано дежурство сотрудников полиции, спасательной службы и медицинских работников.

ИСТОЧНИК KP.RU