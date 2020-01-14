14 Янв. 2020 2020-01-14T12:46:03+03:00

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В Череповце из магазинов массово изымают никотиновые смеси, предназначенные для жевания. Их оборот запрещен на территории области.

Всего сотрудники череповецкого отдела Роспотребнадзора с 25 декабря провели 22 рейда.

Они изымают из продажи некурительную никотиносодержащую продукцию.

В четырех торговых точках - у троих предпринимателей и одного юрлица, было обнаружено 126 единиц снюсов. Часть продукции изъята и доставлена в отдел, часть оставлена в магазине на ответственное хранение.

Как прокомментировал главный специалист-эксперт череповецкого отдела Роспотребнадзора Павел Климшин, у продавцов не было документов, что это пищевая продукция. А она именно пищевая, хоть продавцы утверждают обратное. Не было документов о качестве и безопасности продукции.

Из-за огромной дозы никотина, сдобренного добавками: мята, апельсин, у людей, в том числе несовершеннолетних, возникает привыкание.

За продажу товара с нарушением техрегламента штраф для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 до 600 тысяч.

Открыта горячая линия, по которой можно сообщить о продаже смесей. О нарушении закона можно сообщать по телефону 8 800 200-81-72.

ИСТОЧНИК KP.RU