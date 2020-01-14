Напротив отдела судебных приставов в Череповце сбили женщину на переходе
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В Череповце автомобиль сбил женщину. Инцидент произошел у дома 43 по улице Комсомольской 12 января в 12:30. Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Череповца, женщина 1966 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Кашкай», сбила 52-летнего пешехожа- женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставлена в областную больницу № 2.
ИСТОЧНИК KP.RU