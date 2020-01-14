2020-01-14T12:13:46+03:00
Происшествия

Мужчина под Великим Устюгом погиб от взрыва петарды в руках

Некоторые знакомые погибшего предполагают, что он мог сделать это намеренно
Евдокия САХАРОВА
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В минувший понедельник 45-летний мужчина погиб на остановке в поселке Новатор около Великого Устюга. У него оторвало несколько пальцев петардой и повредило грудину. Следователи СКР выясняли, что погибший держал в руках петарду, такую же обнаружили в его доме. Свидетели сообщили, что мужчина долгое время выпивал и неоднократно высказывал намерение уйти из жизни.

На данный момент ведется расследование, опрашиваются знакомые, проводится судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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