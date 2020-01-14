В Череповце гость города собирался прыгнуть с Ягорбского моста
Инцидент произошел в 16:40 со стороны Северного района
-Фото: www.gorodche.ru
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В Череповце очевидцы сообщили спецслужбам, что пьяный мужчина собирается прыгнуть с Ягорбского моста, чтобы свести счеты с жизнью. ЧП произошло в минувший понедельник в 16:40. 37-летний житель Кемерово перелез через перила моста и раздумывал.
На место происшествия выехали спасатели, скорая помощь и полиция. Когда подъехали спецслужбы, двоим очевидцам удалось уговорить мужчину перелезть обратно и поговорить. Специалистам удалось увезти гостя города. Он объяснил свое желание прыгнуть, проблемами в семье.
ИСТОЧНИК KP.RU