Вологда прощается с бумажной "Заботой"

13 Янв. 2020 2020-01-13T20:24:24+03:00

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В областной столице в марте уйдет из обращения бумажный проездной "Забота". В Вологде вводится единая система оплаты проезда - к ней подключатся даже частные перевозчики. Переход на электронный проездной необходим для сбора статистики, что поможет правильному распределению средств.

Пока приобрести карту можно только в Информационно-справочном центре «Электронная Вологда» на ул. Пушкинская, 15. Необходимо показать паспорт и документы, подтверждающих право на получение льготы.

Проездной на электронной карте «Забота» не будет действовать на автобусах под номерами 3, 5, 11, 21, 29, 49. Стоимость электронной карты «Забота» с транспортным приложением - 200 рублей. Стоимость проездного составит 950 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU