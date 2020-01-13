В Доме купца Самарина в Вологде открылась ностальгическая фотовыставка

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:32:53+03:00

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Участники творческого содружества FotoLira из Вологды, Череповца, Кадникова и Печоры открыли выставку фотографий «Ретро-звуки» в Доме купца Самарина в Вологде. 24 работы мастеров посвящены теме ностальгии. Каждый автор уловил прошлое в чем-то своем: в «звучащих» предметах, в старинной архитектуре, лицах людей, оконных рамах.

Для фотохудожников было важно показать настроение прошлого в настоящем. Каждая работа подкидывает тему для размышлений и будит ностальгические воспоминания. Выставка продлится до 8 марта по адресу Советский проспект, 16А, выставочный комплекс «Вологда на рубеже XIX — XX веков». Режим работы с 10:00 – 17:30, выходные дни понедельник и вторник, цена входного билета на всю экспозицию дома 50-100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU