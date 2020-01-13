Ученый ВоГУ выиграл грант для Вологодчины с помощью VR и AR

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:11:09+03:00

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Вологжанин Виктор Яхричев победил в конкурсе на предоставление государственного научного гранта Вологодской области. Ведущий инженер-программист кафедры технологии машиностроения ВоГУ разработал проект, направленный на повышение уровня безопасности производственных процессов. Своей цели ученых собирается достичь с помощью внедрения современных технологий - виртуальной реальности (VR) и дополненной (AR), сообщает медиапортал ВоГУ.

Дополненная реальность создается с помощью внедрения в окружение пользователя необходимой информации, которая дополняет имеющиеся сведения, улучшает восприятие данных, поясняет видимую реальность. Виртуальная реальность - это полностью созданный техническими средствами мир, который человек может осязать, видеть, чувствовать.

Внедрение виртуальной реальности на производстве поможет пропустить трудозатратные этапы, например, создание пластилинового макета машины и преобразование его в натуральную величину, решение вопросов эргономики салона, компоновки узлов и агрегатов будущей машины. Такие задачи специалисты собираются решать в VR с "виртуальным" автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU