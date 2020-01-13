Вологжанина поймали на продаже нацистских монет

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:20:55+03:00

Мужчина из Вологды решил подзаработать на продаже запрещенной символики через интернет

Изменить размер текста: A A

Полицейские обнаружили объявление о продаже монет с нацистской символикой на одном из сайтов бесплатных объявлений в интернете. На жителя Вологды составили административный протокол о демонстрации запрещенных знаков. 43-летний безработный мужчина нарушил требования Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности», сообщает Вологодский линейный отдел УМВД России на транспорте.

На вологжанина возбуждено дело по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

Полтора года назад, жителя-скинхеда одной из деревень Междуреченского района оштрафовали за татуировку с драконом и свастикой.

ИСТОЧНИК KP.RU