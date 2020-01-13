В Вологде ФСБ задержала адвоката, запросившего миллион на решение проблем
Адвокат обвиняется в мошенничестве на миллион рублей..Предоставлено УФСБ по Вологодской области
В областной столице завершено расследование уголовного дела по обвинению адвоката в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Член Адвокатской палаты Вологодской области в апреле 2019 года оказывал юридические услуги руководителю кредитно-потребительского кооператива, которого на тот момент проверяли полицейские.
Мужчина получил от клиента 30 тысяч рублей за работу, а потом заявил, что может окончательно разрешить его проблему, т.к. у него есть связи. Реальной возможности для этого адвокат не имел.
Бизнесмен же обратился к сотрудникам ФСБ. 21 июня 2019 он передал миллион адвокату под чутким контролем спецслужб. Мужчину взяли с поличным с мечеными купюрами. Сейчас документы по делу готовятся для передачи в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU