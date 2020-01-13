В Вологде ФСБ задержала адвоката, запросившего миллион на решение проблем

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:11:38+03:00

Мужчина обещал "разрулить" проблемы фирмы клиента, хотя возможностей для этого не имел [ВИДЕО]

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В областной столице завершено расследование уголовного дела по обвинению адвоката в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Член Адвокатской палаты Вологодской области в апреле 2019 года оказывал юридические услуги руководителю кредитно-потребительского кооператива, которого на тот момент проверяли полицейские.

Мужчина получил от клиента 30 тысяч рублей за работу, а потом заявил, что может окончательно разрешить его проблему, т.к. у него есть связи. Реальной возможности для этого адвокат не имел.

Бизнесмен же обратился к сотрудникам ФСБ. 21 июня 2019 он передал миллион адвокату под чутким контролем спецслужб. Мужчину взяли с поличным с мечеными купюрами. Сейчас документы по делу готовятся для передачи в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU