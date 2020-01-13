Грузовик под Череповцом снёс автобусную остановку в кювет

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:19:24+03:00

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ЧП случилось на дороге под Череповцом. У поселка Тоншалово грузовик наехал на автобусную остановку.

Об этом сообщает портал Город Че со ссылкой на очевидцев.

Как прокомментировала инспектор пропаганды ОГИБДД по Череповецкому району Мария Печугина, водитель грузовика "не справился с управлением".

Дело в том, что впереди идущее транспортное средство затормозило на светофоре. Водитель грузовика, чтобы не врезаться, отвернул в сторону.

Машина вылетела на обочину, где находилась остановка. К счастью, никого в остановке не было. Поэтому никто не пострадал. Остановка же оказалась снесенной - вместе с грузовиком она оказалась в кювете.

ИСТОЧНИК KP.RU