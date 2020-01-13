23-летний парень изнасиловал 60-летнюю вологжанку и скинул тело в канаву
В Кириллове завершили расследование уголовного дела, от которого ужаснулась вся Вологодчина. 23 октября 2019 года произошло убийство 60-летней женщины. Ее тело со следами побоев обнаружили в канаве у жилого дома. Перед смертью ее изнасиловали.
Оказалось, что семью пенсионеров навестил 23-летний гость. Во время застолья, он затеял драку с мужем погибшей. Потом попросил женщину проводить его, а на улице напал на жертву.
Мужчина оказался неоднократно судимым за кражи. Его вычислили в тот же день. Криминалисты обнаружили на одежде и теле подозреваемого следы, подтверждающие его причастность к совершению преступления. На допросе парень признался в содеянном. Материалы уголовного дела переданы в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU