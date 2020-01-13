2020-01-13T12:46:51+03:00
Общество

В Череповце автолюбители изобразили 247 машинами новогоднюю ель

Флешмоб прошел на парковке одного из торговых центров в городе металлургов
Евдокия САХАРОВА
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#АВТОЁЛКАЧЕРЕПОВЕЦ#АВТОЁЛКАЧЕРЕПОВЕЦ
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В Череповце прошел грандиозный флешмоб - 247 машин собрались в гигантскую новогоднюю ель. Собралось максимальное количество машин за 3 года проведения. Автолюбители приезжали даже из Вологды, чтобы поучаствовать в грандиозном мероприятии. Дерево выстроилось на площадке у торгового центра "Окей". Участники сами выбрали схему построения авто голосованием. Известно, что "ствол" ели вместил в себя около 70 машин.

Участвовали в мероприятии семьями, некоторые даже накрыли стол рядом с машинами и начали праздновать. Организаторы поили народ чаем с выпечкой, работал диджей. В конкурсе на самую креативно украшенную машину победила Наталья Умнова - она с семьей установила на крыше машины украшенную новогоднюю ель с подарками и рождественский венок. Другие автолюбители водрузили на свой автомобиль Деда Мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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