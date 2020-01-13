2020-01-13T12:11:38+03:00
Общество

Известный архитектор купил себе исторический дом в центре Вологды

Дом крестьянина Ивана Васильевича Киршина приобрел для своей семьи бывший главный архитектор Череповца
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Google Карты
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Дом крестьянина Киршина конца 19 века купил для себя и своей семьи бывший главный архитектор Череповца Денис Поздняков. Здание располагается в Вологде на улице Галкинской. Объект признан культурным наследием регионального значения. "Семья меня поддержала, мы продали все, что у нас было, и купили этот дом", - объясняет Денис. Памятник архитектуры неохраняемый, но это объект ценной средовой застройки.

Сейчас бывший главный архитектор занимается ремонтом и реставрацией жилого пространства. Специалист считает, что на восстановление здания уйдут годы, но он не жалеет о покупке. Общая площадь дома составляет 485 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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