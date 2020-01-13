В Верховажье на трассе произошло смертельное ДТП
В Верховажском районе 12 января в 14:40 на 689 км автодороги Москва-Архангельск случилась страшная авария. Две женщины погибли, двое детей и два водителя госпитализированы.
УМВД по Вологодской области сообщило, что, вероятно, причиной ДТП стал обгон «Мицубиси Паджеро» с прицепом 22-летним водителем «Лексуса». В конце маневра водитель не справился с управлением и вылетел на встречку прямо в автомобиль «КИА Спектра». От удара «КИА» отбросило на «Мицубиси». ГИБДД выяснила, что виновник ДТП выполнял обгон в зоне действия запрещающего это знака.
46-летняя пассажирка «Лексуса» от полученных травм скончалась на месте, 33-летняя пассажирка «КИА» умерла в карете скорой помощи. Водители «Лексуса» и КИА госпитализированы. Двое мальчиков 2004 и 2012 годов рождения направлены в больницу. В аварии не пострадал 2-летний мальчик, который находился в КИА. 45-летнему водителю «Мицубиси» и его пассажирке тоже повезло.
Страшное ДТП на трассе Москва-Архангельск.6 человек пострадали, двое мертвы. Предоставлено УМВД по Вологодской области
ИСТОЧНИК KP.RU