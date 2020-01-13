В Верховажье на трассе произошло смертельное ДТП

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:02:55+03:00

На автодороге Москва-Архангельск пострадал 6 человек, в том числе двое детей [ВИДЕО]

Изменить размер текста: A A

В Верховажском районе 12 января в 14:40 на 689 км автодороги Москва-Архангельск случилась страшная авария. Две женщины погибли, двое детей и два водителя госпитализированы.

УМВД по Вологодской области сообщило, что, вероятно, причиной ДТП стал обгон «Мицубиси Паджеро» с прицепом 22-летним водителем «Лексуса». В конце маневра водитель не справился с управлением и вылетел на встречку прямо в автомобиль «КИА Спектра». От удара «КИА» отбросило на «Мицубиси». ГИБДД выяснила, что виновник ДТП выполнял обгон в зоне действия запрещающего это знака.

46-летняя пассажирка «Лексуса» от полученных травм скончалась на месте, 33-летняя пассажирка «КИА» умерла в карете скорой помощи. Водители «Лексуса» и КИА госпитализированы. Двое мальчиков 2004 и 2012 годов рождения направлены в больницу. В аварии не пострадал 2-летний мальчик, который находился в КИА. 45-летнему водителю «Мицубиси» и его пассажирке тоже повезло.

Страшное ДТП на трассе Москва-Архангельск.6 человек пострадали, двое мертвы. Предоставлено УМВД по Вологодской области

ИСТОЧНИК KP.RU