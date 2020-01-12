Под Череповцом нашли мертвой, пропавшую в Кадуе пенсионерку
Тело 79-летней женщины обнаружили в реке
Фото: группа "Спасатели Череповца" в соцсети
Изменить размер текста:
В Череповецком районе нашли тело пропавшей в Кадуе 79-летней пенсионерки. Женщину выловили из водоема, вероятно, она провалилась под лед. Спасательная служба Череповца сообщила, что 10 января специалисты извлекли труп из реки Суда вблизи деревни Сойволовская - о нем сообщила в спецслужбы районная администрация.
Пока неизвестно, как женщина, проживающая в доме престарелых в Кадуе, добралась до деревни. Стало известно, что она и ранее уходила из заведения для пожилых.
ИСТОЧНИК KP.RU