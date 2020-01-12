Под Череповцом нашли мертвой, пропавшую в Кадуе пенсионерку

12 Янв. 2020 2020-01-12T15:58:06+03:00

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В Череповецком районе нашли тело пропавшей в Кадуе 79-летней пенсионерки. Женщину выловили из водоема, вероятно, она провалилась под лед. Спасательная служба Череповца сообщила, что 10 января специалисты извлекли труп из реки Суда вблизи деревни Сойволовская - о нем сообщила в спецслужбы районная администрация.

Пока неизвестно, как женщина, проживающая в доме престарелых в Кадуе, добралась до деревни. Стало известно, что она и ранее уходила из заведения для пожилых.

ИСТОЧНИК KP.RU