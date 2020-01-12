В Вологде на Окружном мужчина врезался в грузовик и погиб

12 Янв. 2020 2020-01-12T15:43:55+03:00

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В областной столице произошло страшное ДТП на Окружном шоссе. 36-летний водитель ВАЗ-2107, двигался в сторону Пошехонского шоссе, но не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он встретился с фурой Скания. Мужчина получил смертельную травму.

Трагедия произошла 12 января около 13:30. Наряды ГИБДД работают на месте аварии. Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU