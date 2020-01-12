2020-01-12T15:36:58+03:00
Общество

Вологжане смогут оспорить новый генплан города в течение месяца

Свои предложения можно оставить на сайте Госуслуг
Евдокия САХАРОВА
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Вологде представили новый генплан города - его выставили для общественного обсуждения. Мэр Сергей Воропанов попросил вологжан оставлять свои предложения на сайте Госуслуг. Зарегистрированные жители города Вологды и села Молочное, собственники недвижимости могут повлиять на областную столицу своим мнением. С вопросами и новыми идеями можно обратиться в Департамент Градостроительства по адресу ул. Ленина, д 2.

Проект изменений в генплан Вологды разработала московская фирма «Гипрогор» в 2018 году за 11 миллионов рублей.

Общественные обсуждения обновления города пройдут 25 января с 10:00 до 12.30 ул. Северная, 34а (школа № 42) - обсуждение территории №1; с 14.00 до 16.30 ул. Костромская, 6 (школа № 30) - обсуждение территории №2; с 17.30 до 20.00 ул. Емельянова, 7, пос. Молочное (школа № 6) - обсуждение территории №3.

26 января с 10:00 до 12.30 ул. Беляева, 9 (дом культуры Льнокомбината) - обсуждение территории №4; с 14.00 до 16.30 ул. Ленинградская, 5 (Дворец творчества детей и молодежи) - обсуждение территории №5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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