В Череповце очевидцы предотвратили смерть ребенка
Малыш высовывался из окна квартиры, чем привлек внимание прохожих
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В городе металлургов неравнодушные люди предотвратили возможную трагедию. Прохожие заметили, как из форточки квартиры дома №189 по проспекту Победы высовывается ребенок. Малыш исследовал мир таким опасным образом. Его семья не следила за ним. Очевидцы вызвали спецслужбы.
Единая дежурно-диспетчерская служба Череповца сообщила, что тревожный сиганал поступил в 10 часов утра. Полиция и МЧС пробили себе доступ в квартиру и спасли ребенка. Инспектор по делам несовершеннолетних приехал разобраться в ситуации. Подробности выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU