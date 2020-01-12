13-летняя школьница пропала в Череповце

12 Янв. 2020 2020-01-12T01:11:24+03:00

Девочка пропала 7 января и до сих пор от нее нет известий

Изменить размер текста: A A

В городе металлургов пропала 13-летняя девочка. Александра Олеговна Прохорова ушла из дома 7 января 2020 года и не вернулась. Школьница ростом 165 см, светлые волосы до плеч, голубые глаза. На ней была болоньевая зеленая куртка до колена длинной с капюшоном, синие джинсы, темные кроссовки с белой подошвой, синий платок на шее.

Всех, имеющих информацию о местонахождении девочки, просят сообщать по телефонам: дежурная часть УМВД России по г.Череповцу (8202) 57-32-50, 57-11-68, 02 или в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU