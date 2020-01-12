13-летняя школьница пропала в Череповце
Девочка пропала 7 января и до сих пор от нее нет известий
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В городе металлургов пропала 13-летняя девочка. Александра Олеговна Прохорова ушла из дома 7 января 2020 года и не вернулась. Школьница ростом 165 см, светлые волосы до плеч, голубые глаза. На ней была болоньевая зеленая куртка до колена длинной с капюшоном, синие джинсы, темные кроссовки с белой подошвой, синий платок на шее.
Всех, имеющих информацию о местонахождении девочки, просят сообщать по телефонам: дежурная часть УМВД России по г.Череповцу (8202) 57-32-50, 57-11-68, 02 или в ближайший отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU