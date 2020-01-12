2020-01-12T00:59:38+03:00
Здоровье

На Вологодчине более двух десятков медиков вошли в совет региона

Руководители медицинских учреждений образовали совет главврачей Вологодской области
Евдокия САХАРОВА
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Главный врач областной клинической больницы Дмитрий Ваньков возглавил свежеобразованный совет медиков региона. Его заместителем стал череповчанин, главный врач областной больницы № 2, Андрей Пулин. Более 20 главврачей решили объединиться для обеспечения устойчивой связи между лечебно-профилактическими учреждениями, департаментом здравоохранения и территориальным фондом ОМС.

Совет главврачей Вологодчины создан благодаря департаменту здравоохранения области и медикам крупных лечебных учреждений. Участники надеются, что теперь решения по вопросам совершенствования политики в сфере здравоохранения будут приниматься оперативней. Кроме того, они планируют сообща решать общие задачи охраны здоровья местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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