Череповчанка наехала на пешехода на Северном шоссе
Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
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В Череповце пешеход серьезно пострадал в ДТП на Северном шоссе у дома №45 Б. 38-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в него врезался автомобиль "Опель Астра". За рулем находилась череповчанка 1973 года рождения - она не пропустила пешехода, а потом врезалась в «Рено Сандеро» при повороте налево, машина двигалась попутно по соседней полосе.
Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами - черепно-мозговой травмой и переломом правой голени.
ИСТОЧНИК KP.RU