Череповчанка наехала на пешехода на Северном шоссе

12 Янв. 2020 2020-01-12T00:46:35+03:00

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В Череповце пешеход серьезно пострадал в ДТП на Северном шоссе у дома №45 Б. 38-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в него врезался автомобиль "Опель Астра". За рулем находилась череповчанка 1973 года рождения - она не пропустила пешехода, а потом врезалась в «Рено Сандеро» при повороте налево, машина двигалась попутно по соседней полосе.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами - черепно-мозговой травмой и переломом правой голени.

ИСТОЧНИК KP.RU