Череповчане рискнули построить купель для праздника Крещения

12 Янв. 2020 2020-01-12T01:08:44+03:00

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В Череповце все-таки, несмотря на теплую погоду, будут сооружать крещенскую купель. Традиционная крещенская купель будет работать у лыжной базы. Такое решение принято в мэрии Череповца. Как заявляют спасатели, будут приняты дополнительные меры безопасности. Чтобы нагрузка на лед была меньше, сделают не одну большую купель, а две маленькие.

Как сообщает директор службы спасения Дмитрий Санакоев, специалисты попытаются нарастить лед. Неизвестно, сведет ли их усилия на нет неделя оттепели. Сейчас лед у лыжной базы имеет толщину 15 сантиметров. К купелям будут проложены деревянные мостки. Количество людей на льду также будет дозироваться.

- Лучше, если люди купаются организованно и под присмотром, чем начнут стихийно искать непонятные и опасные места, - так прокомментировал Дмитрий Санакоев животрепещущий для многих вопрос.

Как сообщает официальный сайт Череповца, купели будут работать: 18 января 2020 года с 20.00 до 3.00 19 января 2020 года с 8.00 до 16.00 Спасатели и инспекторы ГИМС оба дня будут дежурить возле купелей круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU