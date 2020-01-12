В Вологде вандалы напали на 3,5-метрового снеговика
В Вологде на Кремлевской площади 5-7 января вандалы испортили часть новогодней атрибутики города - 3,5-метрового снеговика. У пострадавшего отломаны руки, вырваны доски на санях, на которых он установлен, погнута иллюминация. Новогодняя фигура была установлен слева от памятника поэту Константину Батюшкову.
Подрядчик из Санкт-Петербурга оценил ущерб - сумму сообщат в начале следующей недели. Сам снеговик вместе с монтажом и доставкой стоит 380 тысяч рублей. Пока неизвестно, подлежат ли восстановлению испорченные части фотозоны.
Напомним, в середине декабря вандалы сломали фотозону на проспекте Победы - светящийся елочный шар из металла стоимостью почти полмиллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU