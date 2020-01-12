В Вологде вандалы напали на 3,5-метрового снеговика

12 Янв. 2020 2020-01-12T00:38:53+03:00

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В Вологде на Кремлевской площади 5-7 января вандалы испортили часть новогодней атрибутики города - 3,5-метрового снеговика. У пострадавшего отломаны руки, вырваны доски на санях, на которых он установлен, погнута иллюминация. Новогодняя фигура была установлен слева от памятника поэту Константину Батюшкову.

Подрядчик из Санкт-Петербурга оценил ущерб - сумму сообщат в начале следующей недели. Сам снеговик вместе с монтажом и доставкой стоит 380 тысяч рублей. Пока неизвестно, подлежат ли восстановлению испорченные части фотозоны.

Напомним, в середине декабря вандалы сломали фотозону на проспекте Победы - светящийся елочный шар из металла стоимостью почти полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU