Вологодских детей из интерната и детсада кормили сомнительным сыром

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:03:14+03:00

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В двух образовательных заведениях Великоустюгского района детей кормили сыром неизвестного происхождения. Росссельхознадзор выявил нарушения поставок еды в местный детсад и школу-интернат. В ходе расследования выяснилось, что молочный продукт поступил от ООО «Север» из Кировской области, а туда от индивидуального предпринимателя, который, в свою очередь, получил продукцию через посредников — ООО «Корпорация Арабис» (Пермский край) и ООО «ТК Ветекс» (Курганская область).

Выяснилось что в одной компании сыр был без ветеринарной сопроводительной документации, а с указанным наименованием и с датой выработки вообще не производился. В итоге, специалисты пришли к выводу, что в одной из фирм была введена в оборот продукция неустановленного производителя. Доставка была организована подозрительно: из Перми на одной машине одновременно и в Киров, и в Курган, а потом уже на Вологодчину. Чем кормили вологодских детей, остается только гадать.

ИСТОЧНИК KP.RU