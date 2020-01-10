Слесарь РЖД из Вологды пытался сэкономить и попал под статью

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:35:56+03:00

Мужчина решил не селиться в командировке в гостиницу, а оставить деньги себе

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На вологодского слесаря-железнодорожника завели уголовное дело по статье "Присвоение и растрата". Работник получил командировочные на 4 месяца, которые включали оплату гостиницы в Ярославле. Мужчина же решил найти жилье подешевле и сэкономил 370 тысяч рублей, которые оставил себе. Вернувшись домой, 43-летний вологжанин представил в бухгалтерию фиктивные документы о проживании в гостинице.

Пресс-служба Вологодского линейного отдела УМВД России на транспорте сообщила, что деньги мужчина потратил на личные нужды, а предприятию транспортной инфраструктуры нанес материальный ущерб в крупном размере. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU