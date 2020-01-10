2020-01-10T15:33:20+03:00
Общество

В Никольском районе убили шестерых волков

Опасные хищники терроризировали близлежащие деревни, поэтому было принято решение устроить охоту
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Фото: группа "Говорит Никольск", автор Антон КорепинФото: группа "Говорит Никольск", автор Антон Корепин
Изменить размер текста:

Шестерых волков убили охотники в Никольском районе. Масштабную облаву на хищников устроили из-за угрозы местным жителям. Серые терроризировали окрестные деревни, разгуливали вблизи населенных пунктов и растерзали несколько собак прямо в пригороде Никольска. В социальных сетях очевидцы сообщали о хищниках вблизи Захарово, Никольское, Корепино, Кузнецово и Вахнево.

Впервые охотники устроили облаву 22 декабря - им удалось убить одну волчицу. Вторая охота прошла 6 января - свыше 60 человек участников. Им удалось убить 4 самок и 1 самца. Вероятно, волка к людям гонит голод, привлекают свалки и домашние питомцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Слесарь РЖД из Вологды пытался сэкономить и попал под статью
В Никольском районе убили шестерых волков
Череповчанин угнал авто у пенсионера в Новый год, чтобы ездить по клубам
Вологжан заставляют согласовывать бурение личных скважин
В Череповце автобус с рабочими сбил пенсионера
В Вологде машины, мешающие снегоуборщику, будут эвакуировать
Отмечать новогодние праздники в Вологду приехало еще больше туристов
Череповчанин сбил женщину на переходе и узнал, что уже лишен прав
В Вологде 87-летнюю пенсионерку сбили насмерть на зебре у драмтеатра
Череповчанка не смогла жить без дорогого алкоголя и решилась на кражу
Вологжанам увеличили тариф взносов в Фонд капитального ремонта жилья
Череповецкие конькобежцы шокировали фанатов голыми снимками
Фура въехала в жилой дом под Вытегрой
43-летнюю наркобаронессу задержали в Череповце
В Вологде банда подростков отбила авто у других подростков
Вологда планирует стать лучшим городом страны в 2020 году
Полиция Череповца схватила серийных велосипедных воров
В Вожеге пожарные спасли четырех погорельцев
Губернатор Вологодской области озвучил планы на 2020 год
Сестра разыскивает брата, пропавшего на Вологодчине 20 лет назад
Под Великим Устюгом психопаты расстреляли коробку с 20 кошками
Пьяный череповчанин катался на иномарке по тротуарам
В Череповце автомобилисты задумали флешмоб
В Вологде продолжаются бесплатные интерактивные экскурсии по микрорайонам
В Белозерске вандалы разрушили детскую площадку
В Череповце по площади Химиков бешено носилась лошадь