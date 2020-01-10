В Никольском районе убили шестерых волков

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:33:20+03:00

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Шестерых волков убили охотники в Никольском районе. Масштабную облаву на хищников устроили из-за угрозы местным жителям. Серые терроризировали окрестные деревни, разгуливали вблизи населенных пунктов и растерзали несколько собак прямо в пригороде Никольска. В социальных сетях очевидцы сообщали о хищниках вблизи Захарово, Никольское, Корепино, Кузнецово и Вахнево.

Впервые охотники устроили облаву 22 декабря - им удалось убить одну волчицу. Вторая охота прошла 6 января - свыше 60 человек участников. Им удалось убить 4 самок и 1 самца. Вероятно, волка к людям гонит голод, привлекают свалки и домашние питомцы.

ИСТОЧНИК KP.RU