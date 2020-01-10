2020-01-10T13:53:51+03:00
Происшествия

Череповчанин угнал авто у пенсионера в Новый год, чтобы ездить по клубам

27-летний мужчина 1 января нуждался в трансфере до ближайшего увеселительного заведения, поэтому решил угнать стоящую поблизости иномарку
Евдокия САХАРОВА
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В центре Череповца 27-летний пьяный череповчанин после боя курантов угнал иномарку пенсионера, чтобы доехать до следующего ночного клуба. 70-летний мужчина оставил свой "Фольксваген" заведенным на Советском проспекте и отлучился на несколько минут. Этого времени хватило угонщику для совершения преступления.

Пресс-служба управления МВД сообщила, что через несколько часов после заявления полицейские обнаружили пропажу на парковке у ресторана на улице Ленина. С помощью камер видеонаблюдения удалось создать портрет подозреваемого и вычислить его личность.

После задержания мужчина пояснил, что он гулял по Советскому проспекту и устал - возникла необходимость в автомобиле. Обнаружил "Фольксваген" и прокатился на нем до места назначения. На череповчанина завели уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Ему светит до 5 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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