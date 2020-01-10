2020-01-10T12:42:03+03:00
Общество

Вологжан заставляют согласовывать бурение личных скважин

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области направил муниципалитетам письма с разъяснениями о правилах бурения скважин для воды
Евдокия САХАРОВА
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После чрезвычайной ситуации в Белозерске с самоизливающейся скважиной, которая затопила половину улицы и до сих пор не ликвидирована, выяснилось, что многие вологжане игнорируют необходимость сообщать о бурении властям. Питерская дачница самовольно решила обустроить себе колодец, в итоге бур попал в подземное озеро, которое залило округу. Пить такую воду все равно нельзя. Сейчас на ликвидацию тратятся миллионы рублей, а дом женщины уже снесли. Перед бурением собственники участков обязаны заранее сделать запрос в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. Это положение действует с 2009 года и многие его игнорируют.

После получения заявки специалисты оценят земельный участок на пригодность для бурения и дадут рекомендации в течение 15 дней. После использования скважины собственник тоже должен уведомить об этом департамент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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