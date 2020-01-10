В Вологде машины, мешающие снегоуборщику, будут эвакуировать

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:37:51+03:00

С 13 января вместе со спецтехникой по уборке снега будет ездить эвакуатор

Изменить размер текста: A A

В Вологде на штрафстоянку начнут увозить машины, мешающие снегоуборочной технике. С 13 января на улицах с запрещающими остановку знаками при участии инспекторов ГИБДД будут эвакуировать автомобили. Нарушение обойдется собственникам авто минимум в 3 тысячи рублей: они сами будут оплачивать расходы на транспортировку и хранение транспортного средства.

Подрядчики заметили, что в этом году уборка снега осложняется переменчивой погодой: температура прыгает с минуса на плюс. Уходить воде мешают забитые снегом люки колодцев.

Сейчас город от снега чистят круглосуточно. Задействовано 70 единиц техники и 100 человек. С начала сезона уже вывезли 10,6 тыс. кубометров снега, большую часть в новогодние праздники. Эта зима может стать одной из самых теплых - в декабре метеорологи зафиксировали +4,4 днем.

ИСТОЧНИК KP.RU