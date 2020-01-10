Отмечать новогодние праздники в Вологду приехало еще больше туристов

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:41:59+03:00

На 4% больше туристов приняла областная столица в этом году по сравнению с прошлым

Изменить размер текста: A A

В Вологде отметили увеличение туристического потока на 4%. Проект «Рождественская сказка в Вологде» прошел с 30 декабря по 8 января. Всего за это время 47,3 тысячи туристов посетили областную столицу, сообщает пресс-служба городской администрации.

Почти 9 тысяч человек провели несколько дней в гостиницах города - в основном, это гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Архангельска и Вологодской области. Музеи и экскурсионные программы посетили 38,5 тыс. экскурсантов, многие оставались лишь на один день. Самыми востребованными оказались Вологодский областной музей-заповедник и его филиалы, в том числе Музей кружева и Архитектурно-этнографический музей в Семенково.

«Рождественская сказка» уже не первый год входит в топ-10 самых популярных новогодних фестивалей России. Были организованы интерактивные программы, гулянья, концерты, массовые катания на коньках

До 15 января еще принимаются заявки на конкурс "Гостеприимная семья". Приз - билеты в аквапарк.

ИСТОЧНИК KP.RU