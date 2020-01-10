2020-01-10T09:05:04+03:00
Происшествия

Череповчанин сбил женщину на переходе и узнал, что уже лишен прав

В городе металлургов нарушителя приговорили к 10 суткам ареста, т.к у него несовершеннолетний ребенок
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: по Череповцу ОГИБДД
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В Череповце задержали 20-летнего мужчину, который не знал, что лишен водительских прав. Череповчанин, управляя автомобилем Форд Фокус, 4 января совершил наезд на 47-летнюю женщину около дома №29 А по улице Набережной. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее госпитализировали с множественными травмами.

Молодой человек признал свою вину и пояснил, что не знал о лишении прав. Череповчанина приговорили к 10 суткам административного ареста с учетом признания вины и наличия несовершеннолетнего ребенка, сообщает пресс-служба мирового суда Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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