Череповчанин сбил женщину на переходе и узнал, что уже лишен прав
В Череповце задержали 20-летнего мужчину, который не знал, что лишен водительских прав. Череповчанин, управляя автомобилем Форд Фокус, 4 января совершил наезд на 47-летнюю женщину около дома №29 А по улице Набережной. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее госпитализировали с множественными травмами.
Молодой человек признал свою вину и пояснил, что не знал о лишении прав. Череповчанина приговорили к 10 суткам административного ареста с учетом признания вины и наличия несовершеннолетнего ребенка, сообщает пресс-служба мирового суда Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU