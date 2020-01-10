В Вологде 87-летнюю пенсионерку сбили насмерть на зебре у драмтеатра

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:47:53+03:00

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В Вологде иномарка сбила 87-летнюю женщину. Авария произошла в 18:20 на ул. Предтеченской, 19, около драмтеатра. "Дэу Нексия" наехала на пенсионерку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемой зебре. Вологжанка скончалась от полученных травм. Ведется расследование.

За рулем находился 50-летний мужчина, который направлялся в сторону Советского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU