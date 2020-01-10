2020-01-10T08:35:59+03:00
Происшествия

Череповчанка не смогла жить без дорогого алкоголя и решилась на кражу

На новогодних праздниках женщина захотела продолжить застолье с приличной выпивкой
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце арестовали женщину, которая пыталась вынести 3 бутылки виски из алкогольного магазина не заплатив. Череповчанка совершила 2 новогодние кражи - 2 и 3 января. Свой поступок злоумышленница объяснила тем, что выпивала в компании и ей захотелось нормального алкоголя, а не то что оставалась на праздничном столе. Сумму ущерба оценили в 2291 рубль. Вину воровка признала.

Суд принял во внимание отсутствие отягчающих обстоятельств и смягчил наказание - ей назначили 5 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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