Череповчанка не смогла жить без дорогого алкоголя и решилась на кражу

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:35:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце арестовали женщину, которая пыталась вынести 3 бутылки виски из алкогольного магазина не заплатив. Череповчанка совершила 2 новогодние кражи - 2 и 3 января. Свой поступок злоумышленница объяснила тем, что выпивала в компании и ей захотелось нормального алкоголя, а не то что оставалась на праздничном столе. Сумму ущерба оценили в 2291 рубль. Вину воровка признала.

Суд принял во внимание отсутствие отягчающих обстоятельств и смягчил наказание - ей назначили 5 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU