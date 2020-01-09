Вологжанам увеличили тариф взносов в Фонд капитального ремонта жилья
Это уже шестое повышение с 2014 года
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В Вологодской области увеличили тарифы взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
Они увеличатся у жителей многоквартирных домов. Так, с 1 января жители зданий, где отсутствует лифт, будут платить на 34 копейки больше - 8 руб. 14 коп. за кв метр. Проживающие в многоэтажках с лифтом будут платить на 40 копеек больше - 9 руб. 17 коп. за кв.м..
Как сообщает РАН пресс, за 6 лет это уже третье повышение тарифа в Вологодском регионе. Начинался тариф с 6 руб. 6 копеек с квадратного метра.
ИСТОЧНИК KP.RU