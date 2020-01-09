Череповецкие конькобежцы шокировали фанатов голыми снимками

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:29:34+03:00

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Череповчане участники сборной России по конькобежному спорту Артем Арефьев и Евгения Лаленкова выложили в соцсети свои откровенные фото. Евгения Лаленкова, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, разместила в Instagram снимок в бюстгальтере с надписью «Время у нас сейчас такое, в глаза одно, а за спиной другое». Подписчики одобрили контент молодой спортсменки.

Конькобежец Артем Арефьев и вовсе явился публике в кепке - мужчина прикрыл ей "срамные места". Подписал фото словами: «Секреты летней подготовки». Комментаторы попросили не выдвигать «волосатые санкции в сторону запада» и восклицали известным мемом «Oh, my».

ИСТОЧНИК KP.RU