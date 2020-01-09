Фура въехала в жилой дом под Вытегрой

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:06:06+03:00

Грузовик с прицепом съехал в кювет, опрокинулся и вылетел в одноэтажный деревянный дом

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Страшное ДТП произошло в деревне Палтога Вытегорского района: фура с прицепом съехала с дороги в кювет и врезалась в дом. ЧП случилось в 15.45 8 января на улице Ленина у дома №75. 36-летний водитель Скании не совладал с управлением - машина завалилась на бок, перегородила проезжую часть и образовалась пробка.

Пострадал водитель - его отправили лечиться амбулаторно, сообщает областное Управление Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU