43-летнюю наркобаронессу задержали в Череповце

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:39:26+03:00

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В Индустриальном районе Череповца оперативники разоблачили наркопритон, которым заведовала 43-летняя наркоманка. В обычной квартире женщина вместе с подельником варила красно-бурое зелье - дезоксикодеин. Во время осмотра жилплощади обнаружились и клиенты. Все находились в состоянии наркотического опьянения.

Им удавалось содержать данное заведение в течение 5 месяцев. На присутствующих завели уголовные дела за хранение и употребление наркотических средств. В отношении хозяйки возбудили уголовное дело за организацию и содержание притона. Гости уже были ранее судимы за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

ИСТОЧНИК KP.RU