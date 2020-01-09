2020-01-09T15:39:26+03:00
Происшествия

43-летнюю наркобаронессу задержали в Череповце

Женщина 5 месяцев содержала притон в собственной квартире, изготавливая наркотики
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:

В Индустриальном районе Череповца оперативники разоблачили наркопритон, которым заведовала 43-летняя наркоманка. В обычной квартире женщина вместе с подельником варила красно-бурое зелье - дезоксикодеин. Во время осмотра жилплощади обнаружились и клиенты. Все находились в состоянии наркотического опьянения.

Им удавалось содержать данное заведение в течение 5 месяцев. На присутствующих завели уголовные дела за хранение и употребление наркотических средств. В отношении хозяйки возбудили уголовное дело за организацию и содержание притона. Гости уже были ранее судимы за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Череповецкие конькобежцы шокировали фанатов голыми снимками
Фура въехала в жилой дом под Вытегрой
43-летнюю наркобаронессу задержали в Череповце
В Вологде банда подростков отбила авто у других подростков
Вологда планирует стать лучшим городом страны в 2020 году
Полиция Череповца схватила серийных велосипедных воров
В Вожеге пожарные спасли четырех погорельцев
Губернатор Вологодской области озвучил планы на 2020 год
Сестра разыскивает брата, пропавшего на Вологодчине 20 лет назад
Под Великим Устюгом психопаты расстреляли коробку с 20 кошками
Пьяный череповчанин катался на иномарке по тротуарам
В Череповце автомобилисты задумали флешмоб
В Вологде продолжаются бесплатные интерактивные экскурсии по микрорайонам
В Белозерске вандалы разрушили детскую площадку
В Череповце по площади Химиков бешено носилась лошадь