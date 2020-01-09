2020-01-09T15:29:22+03:00
Происшествия

В Вологде банда подростков отбила авто у других подростков

Двое молодых людей, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у 16-летнего парня его автомобиль
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде завели уголовное дело на 17-летнего парня и его 20-летнего друга, которые угнали автомобиль у 16-летнего владельца, угрожая ему оружием. Молодые люди заранее спланировали преступление с другим 16-летним пособником, чтобы потом сбыть добычу. Они назначили встречу хозяину на улице Архангельской - тот выставил машину на продажу. Юный вологжанин ранее купил подержанный ВАЗ 21093, отремонтировал его и решил продать. На встречу с бандой он пришел в сопровождении 18-летнего приятеля. Разбойного нападения они не ожидали. Совершеннолетнего вологжанина избили.

Расследование уголовного дела завершено. На данный момент, 17-летний и 20-летний сообщники были заключены под стражу, а 16-летнему подростку, обвиняемому в подстрекательстве и пособничестве в совершении разбоя, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дело рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Череповецкие конькобежцы шокировали фанатов голыми снимками
Фура въехала в жилой дом под Вытегрой
43-летнюю наркобаронессу задержали в Череповце
В Вологде банда подростков отбила авто у других подростков
Вологда планирует стать лучшим городом страны в 2020 году
Полиция Череповца схватила серийных велосипедных воров
В Вожеге пожарные спасли четырех погорельцев
Губернатор Вологодской области озвучил планы на 2020 год
Сестра разыскивает брата, пропавшего на Вологодчине 20 лет назад
Под Великим Устюгом психопаты расстреляли коробку с 20 кошками
Пьяный череповчанин катался на иномарке по тротуарам
В Череповце автомобилисты задумали флешмоб
В Вологде продолжаются бесплатные интерактивные экскурсии по микрорайонам
В Белозерске вандалы разрушили детскую площадку
В Череповце по площади Химиков бешено носилась лошадь