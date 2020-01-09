В Вологде банда подростков отбила авто у других подростков

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:29:22+03:00

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В Вологде завели уголовное дело на 17-летнего парня и его 20-летнего друга, которые угнали автомобиль у 16-летнего владельца, угрожая ему оружием. Молодые люди заранее спланировали преступление с другим 16-летним пособником, чтобы потом сбыть добычу. Они назначили встречу хозяину на улице Архангельской - тот выставил машину на продажу. Юный вологжанин ранее купил подержанный ВАЗ 21093, отремонтировал его и решил продать. На встречу с бандой он пришел в сопровождении 18-летнего приятеля. Разбойного нападения они не ожидали. Совершеннолетнего вологжанина избили.

Расследование уголовного дела завершено. На данный момент, 17-летний и 20-летний сообщники были заключены под стражу, а 16-летнему подростку, обвиняемому в подстрекательстве и пособничестве в совершении разбоя, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дело рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU