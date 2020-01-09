Вологда планирует стать лучшим городом страны в 2020 году
Вологда собирается побороться за звание лучшего города страны в 2020 году. Онлайн-голосование проходит на сайте проекта. Россиян приглашают сделать свой выбор: для этого необходимо выбрать город и после пройти капчу, чтобы подтвердить свой голос. Конкурс «Города России. Национальный выбор» проводится уже 9 год. В 2019 областная столица заняла 8 место. Итоги конкурса подведут 30 декабря.
Вологда - древнейший город Русского севера, он сумел сохранить свое историческое наследие, памятники каменного и деревянного зодчества. Датой основания считается 1147 год. Традиционные сувениры - вологодское кружево, льняные изделия и вологодское масло.
ИСТОЧНИК KP.RU