Вологда планирует стать лучшим городом страны в 2020 году

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:22:43+03:00

В России проходит конкурс на самый узнаваемый, значимый и символичный населенный пункт

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Вологда собирается побороться за звание лучшего города страны в 2020 году. Онлайн-голосование проходит на сайте проекта. Россиян приглашают сделать свой выбор: для этого необходимо выбрать город и после пройти капчу, чтобы подтвердить свой голос. Конкурс «Города России. Национальный выбор» проводится уже 9 год. В 2019 областная столица заняла 8 место. Итоги конкурса подведут 30 декабря.

Вологда - древнейший город Русского севера, он сумел сохранить свое историческое наследие, памятники каменного и деревянного зодчества. Датой основания считается 1147 год. Традиционные сувениры - вологодское кружево, льняные изделия и вологодское масло.

ИСТОЧНИК KP.RU