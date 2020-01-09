Полиция Череповца схватила серийных велосипедных воров
Злоумышленникам удалось украсть 3 дорогостоящих велосипеда в Зашекснинском районе
-
Изменить размер текста:
В городе металлургов полицейские раскрыли серию краж велосипедов. Оперативникам удалось задержать двух 26-летних мужчин, которые в декабре прошлого года украли три велосипеда у жителей Зашекснинского района. Расследование провели по горячим следам после очередной кражи. Правонарушители признались в воровстве.
Украденное имущество мужчины продавали прямо на улице, а деньги тратили. Общий ущерб составил 60 тысяч рублей. Велосипеды удалось возвратить владельцам, а на молодых людей завели уголовные дела по статье «Кража». Их осудили на 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU