2020-01-09T12:55:27+03:00
Происшествия

Полиция Череповца схватила серийных велосипедных воров

Злоумышленникам удалось украсть 3 дорогостоящих велосипеда в Зашекснинском районе
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В городе металлургов полицейские раскрыли серию краж велосипедов. Оперативникам удалось задержать двух 26-летних мужчин, которые в декабре прошлого года украли три велосипеда у жителей Зашекснинского района. Расследование провели по горячим следам после очередной кражи. Правонарушители признались в воровстве.

Украденное имущество мужчины продавали прямо на улице, а деньги тратили. Общий ущерб составил 60 тысяч рублей. Велосипеды удалось возвратить владельцам, а на молодых людей завели уголовные дела по статье «Кража». Их осудили на 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24