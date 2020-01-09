Полиция Череповца схватила серийных велосипедных воров

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:55:27+03:00

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В городе металлургов полицейские раскрыли серию краж велосипедов. Оперативникам удалось задержать двух 26-летних мужчин, которые в декабре прошлого года украли три велосипеда у жителей Зашекснинского района. Расследование провели по горячим следам после очередной кражи. Правонарушители признались в воровстве.

Украденное имущество мужчины продавали прямо на улице, а деньги тратили. Общий ущерб составил 60 тысяч рублей. Велосипеды удалось возвратить владельцам, а на молодых людей завели уголовные дела по статье «Кража». Их осудили на 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU