2020-01-09T11:48:22+03:00
Происшествия

В Вожеге пожарные спасли четырех погорельцев

Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме около часа дня
Евдокия САХАРОВА
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Пожарные эвакуировали из горящего дома четырех жильцов. ЧП произошло в Вожеге в 12:40. Загорелся двухэтажный кирпичный жилой дом. Спасатели были на месте уже через 2 минуты после вызова, еще 15 минут шестеро специалистов ликвидировали пожар.

Оказалось, что загорелась крыша, поврежден лишь чердак. Площадь возгорания составила 1 кв. метр, сообщила пресс-служба областного Управления МЧС России по Вологодской области. Причиной случившегося называют неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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