В Вожеге пожарные спасли четырех погорельцев

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:48:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожарные эвакуировали из горящего дома четырех жильцов. ЧП произошло в Вожеге в 12:40. Загорелся двухэтажный кирпичный жилой дом. Спасатели были на месте уже через 2 минуты после вызова, еще 15 минут шестеро специалистов ликвидировали пожар.

Оказалось, что загорелась крыша, поврежден лишь чердак. Площадь возгорания составила 1 кв. метр, сообщила пресс-служба областного Управления МЧС России по Вологодской области. Причиной случившегося называют неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU