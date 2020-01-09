Губернатор Вологодской области озвучил планы на 2020 год

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:57:17+03:00

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Губернатор Вологодчины Олег Кувшинников озвучил топ-10 задач на 2020 год. В областной столице планируется завершить строительство обхода города, построить два детских сада и открыть перинатальный центр. Губернатор заявил, что планов много. С помощью обхода Вологды уже в сентябре свяжут между собой все федеральные трассы (М-8, А-114 и А-119) и выведут транзитный поток грузового транспорта за пределы города.

Перинатальный центр в областной столице сможет принимать более полутора тысяч нуждающихся в особом наблюдении женщин. В области в 2020 году откроют 5 новых детских садов: в Вологде, Череповце и Марфино Вологодского района. Еще 4 садика начнут строить в Вологде и Череповце. Планируется завершить строительство школы в Соколе, реконструкцию аэропорта в Великом Устюге, построить и капитально отремонтировать 83 объекта здравоохранения, 70 объектов культуры, 60 объектов спорта, будет капитально отремонтировано 46 школ и 24 детских сада на Вологодчине.

В новом году отремонтируют 300 км трасс за 3,5 млрд рублей. Будут и дальше расширять до 4 полос трассы Вологда - Череповец и Вологда - Молочное.

ИСТОЧНИК KP.RU