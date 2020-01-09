2020-01-09T09:13:27+03:00
Общество

Сестра разыскивает брата, пропавшего на Вологодчине 20 лет назад

Женщина разместила запрос о поиске в группу "Жди меня" в социальной сети
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области разыскивают мужчину, пропавшего из вида его сестры 20 лет назад. Линейцева Екатерина Вячеславовна разместила пост в группе "Жди меня" в социальной сети о поиске своего брата. Коковякин Валентин Вячеславович родился в Читинской области, Ононском районе, селе Новая Заря 1 мая 1974 года. В 1999 году мужчина проживал в Череповце, на улице Остинской, 54 «а», кв. 8, вместе со Светловой Ольгой Николаевной.

Вероятно, пропавший может находится в деревне Глухово или Глухое Вологодской области. Имеющих информацию о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом по номеру 8 924 47 82 421 его сестре Екатерине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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