Под Великим Устюгом психопаты расстреляли коробку с 20 кошками
Троих раненых животных в тяжелом состоянии доставили в ветлечебницу
Авторы: волонтеры организации "Доброе сердце"
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В поселке Васильевское под Великим Устюгом живодеры расстреляли коробку с двумя десятками кошек из пневматического ружья. Животные жили на местной ферме. Выживших 17 взрослых особей и 3 котят вывезли в приют. Многие погибли, трое в тяжелом состоянии с ярко выраженным болевым синдромом.
Волонтеры планируют призвать злоумышленников к ответственности и искать справедливости в суде. Активисты уже обратились за помощью в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU