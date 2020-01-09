2020-01-09T08:16:02+03:00
Происшествия

Под Великим Устюгом психопаты расстреляли коробку с 20 кошками

Троих раненых животных в тяжелом состоянии доставили в ветлечебницу
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Авторы: волонтеры организации "Доброе сердце"Авторы: волонтеры организации "Доброе сердце"
Изменить размер текста:

В поселке Васильевское под Великим Устюгом живодеры расстреляли коробку с двумя десятками кошек из пневматического ружья. Животные жили на местной ферме. Выживших 17 взрослых особей и 3 котят вывезли в приют. Многие погибли, трое в тяжелом состоянии с ярко выраженным болевым синдромом.

Волонтеры планируют призвать злоумышленников к ответственности и искать справедливости в суде. Активисты уже обратились за помощью в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сестра разыскивает брата, пропавшего на Вологодчине 20 лет назад
Под Великим Устюгом психопаты расстреляли коробку с 20 кошками
Пьяный череповчанин катался на иномарке по тротуарам
В Череповце автомобилисты задумали флешмоб
В Вологде продолжаются бесплатные интерактивные экскурсии по микрорайонам
В Белозерске вандалы разрушили детскую площадку
В Череповце по площади Химиков бешено носилась лошадь
В Вологде в Рождество пенсионерка врезалась во внедорожник, трое пострадавших
МЧС рассказало, как определить крепость льда
Пенсионер отдал 40 тысяч девушке с сайта знакомств на Новый год
В Вологде кладут асфальт прямо в снег
Наряд бойцов Росгвардии поймал пьяного за рулем
Почти 200 череповчан поменяли имя в прошлом году
Поселок Кузино оказался вновь отрезанным от большой земли
В Вологодской области на трассе погибла 18 -летняя девушка
В Вологодской области нашли тело рыбака, пропавшего 29 декабря
Светящийся шар в центре Вологды вновь погас
Грабителя поймали по горячим следам возле Введенского кладбища в Вологде
Пятеро человек пострадало в ДТП на востоке Вологодской области
Погибли люди: в Вологодской области разбились две иномарки
В Вологде родились две тройни
10-летнему вологжанину предложили встать на воинский чет
Городской автобус столкнулся со спецмашиной в Вологде
Два человека погибли в вагончике на станции Семигородняя
Под Череповцом ушли под лед два снегохода
Подразделения ГИБДД в Вологде будут работать и в праздничные дни
В Вологде скончалась известная актриса ТЮЗа