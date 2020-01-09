Под Великим Устюгом психопаты расстреляли коробку с 20 кошками

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:16:02+03:00

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В поселке Васильевское под Великим Устюгом живодеры расстреляли коробку с двумя десятками кошек из пневматического ружья. Животные жили на местной ферме. Выживших 17 взрослых особей и 3 котят вывезли в приют. Многие погибли, трое в тяжелом состоянии с ярко выраженным болевым синдромом.

Волонтеры планируют призвать злоумышленников к ответственности и искать справедливости в суде. Активисты уже обратились за помощью в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU