Пьяный череповчанин катался на иномарке по тротуарам

8 Янв. 2020 2020-01-08T16:33:30+03:00

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Череповчанин в 2 часа ночи хаотично ездил по городу на автомобиле "Дэу Нексия", нарушая правила движения и выезжая на тротуар. За лихачем выехал наряд Росгвардии. Завязалась погоня - гонщик отказался остановиться. Полиции удалось задержать нарушителя. От него разило спиртом.

Мужчину отправили на медицинское освидетельствование, проводится проверка, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии

ИСТОЧНИК KP.RU