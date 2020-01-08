Пьяный череповчанин катался на иномарке по тротуарам
ЧП произошло в 2 часа ночи
Изменить размер текста:
Череповчанин в 2 часа ночи хаотично ездил по городу на автомобиле "Дэу Нексия", нарушая правила движения и выезжая на тротуар. За лихачем выехал наряд Росгвардии. Завязалась погоня - гонщик отказался остановиться. Полиции удалось задержать нарушителя. От него разило спиртом.
Мужчину отправили на медицинское освидетельствование, проводится проверка, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии
ИСТОЧНИК KP.RU