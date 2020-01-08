2020-01-08T14:13:59+03:00
Общество

В Череповце автомобилисты задумали флешмоб

Мероприятие пройдет 12 января в Зашекснинском районе у ТЦ
Евдокия САХАРОВА
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Автор #АВТОЁЛКАЧЕРЕПОВЕЦАвтор #АВТОЁЛКАЧЕРЕПОВЕЦ
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В городе металлургов автомобилисты выстроят новогоднюю ёлку из машин. Флешмоб проведут 12 января в час дня в Зашекснинском районе на парковке у ТЦ "Окей". Схема построения машин уже продумана. Планируется собрать более 200 автомобилей, поучаствовать бесплатно может каждый.

На площадку организаторы пригласят диджея, завершат мероприятие фейерверком. Будет конкурс с призами на самое креативно украшенное авто. Необходимо заранее зарегистрироваться до 11 января для оценки количества участников. Заявить об участии можно в группе проекта во "ВКонтакте". Флешмоб продлится до 18 часов. В 2018 году в Череповце составили автоёлку из 153 машин, в 2019 году - из 133.

ИСТОЧНИК KP.RU

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